Journée Mondiale des Sourds : 1ère édition ce 29 septembre à Perpignan

L’association des Sourds des Pyrénées-Orientales, ASPO, créée en 2002, a pour objectif de favoriser les échanges et la transmission d’informations entre ses membres lors de rencontres conviviales, culturelles, sportives et amicales ; de proposer des activités de loisirs, des sorties, des voyages ; de créer une passerelle entre les personnes sourdes et entendantes par l’organisation de rencontres et ainsi favoriser une meilleure intégration des Sourds dans la société ; de promouvoir la langue des signes française par des actions de formation.

L’Association des Sourds des Pyrénées-Orientales et l’Association des Sourds de Carcassonne organisent ensemble la toute première Journée Mondiale des Sourds à Perpignan. Une journée interdépartementale consacrée à la visibilité des Sourds et de leur culture au Palais des Rois de Majorque…

Lancée par la Fédération Mondiale des Sourds lors de son premier Congrès le 23 Septembre 1951 en Italie, cette manifestation internationale se déroule habituellement le dernier samedi du mois de Septembre. La Journée Mondiale des Sourds (qui est souvent abrégée en JMS) est une journée consacrée à la sensibilisation à la surdité et à la présentation de la culture sourde dont la langue des signes française. C’est une occasion pour sensibiliser le grand public au monde de la surdité ; pour mettre en lumière les difficultés rencontrées quotidiennement par les personnes sourdes ou malentendantes et ; pour informer sur les solutions possibles et les adaptations réussies permettant une communication fluide entre sourds et entendants.

Encore aujourd’hui, la surdité et la culture sourde ne sont toujours pas ou peu reconnues. Comme l’a écrit Marc Renard, écrivain et éditorialiste sourd : « la surdité est la tâche aveugle que notre société ne voit pas et ne veut pas voir ».

La journée sera l’occasion pour tout public de faire connaissance avec les associations et les bénévoles

Au delà de l’accueil pourvu par l’Association des Sourds des Pyrénées-Orientales (ASPO), seront aussi présentes l’Association des Sourds de Carcassonne, l’Association des Sourds de Béziers… D’autres intervenants locaux seront présents comme l’Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (ARIS Occitanie), l’Association Régionale pour l’Intégration et l’Éducation des Déficients Auditifs (ARIEDA), …

D’autres encore sauront aussi être disponibles pour vous recevoir, autour de l’enfance : l’Association des Parents d’Enfants Sourds des Pyrénées-Orientales (APES66), Signe Petit Loup, La Voie des Signes, Les éditions Monica Companys… Mais aussi, Auto-école So Permis, le magazine Écho…

Pour en savoir davantage sur la journée mondiale des sourds : JMS Perpignan 2018